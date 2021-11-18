شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج وترتيب مجموعة (بحرى) بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 5 مباريات ضمن الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة (بحرى) حيث جاء أبرزها فوز بلدية المحلة وحرس الحدود.

وتم تأجيل ثلاث مباريات من الجولة، حيث يتبقى مواجهة المنصورة وكفر الشيخ، وتقام المباراة غدا، بينما يقام يوم السبت مباراة دمنهور وسبورتنج، وفي الختام يلتقى الاولمبى والمجد السكندرى.

جاءت النتائج كالتالى :

بلدية المحلة 2/1 الصيد بالمحلة

الزرقا 0/0 الرجاء

الحمام 1/1 دكرنس

حرس الحدود 2/0 أبوقير للاسمدة

بانيور 2 / 0 المصرى بالسلوم

بينما جاء ترتيب المجموعة كالتالى :

1 ) حرس الحدود برصيد 17 نقطة

2 ) الاولمبى برصيد 15 نقطة

3 ) بلدية المحلة برصيد 14 نقطة

4 ) دكرنس برصيد 13 نقطة

5 ) سبورتنج برصيد 11 نقطة

6 ) المجد السكندرى برصيد 11 نقطة

7 ) المصرى بالسلوم برصيد 10 نقاط

8 ) بايونير برصيد 10 نقاط

9 ) كفر الشيخ برصيد 9 نقاط

10 ) أبو قير للاسمدة برصيد 9 نقاط

11 ) المنصورة برصيد 7 نقاط

12 ) دمنهور برصيد 6 نقاط

13 ) الحمام برصيد 5 نقاط

14 ) الزرقا برصيد 5 نقاط

15 ) الصيد بالمحلة برصيد 4 نقاط

16 ) الرجاء برصيد 3 نقاط