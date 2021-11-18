شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخفف الحمل البدنى على لاعبى الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين، حتى لا يتعرضون للإرهاق قبل مباراة الغد، وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

وفى سياق متصل شارك التونسيان سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي والمغربي أشرف بن شرقي في تدريبات الزمالك اليوم، بعد الانتظام بالمعسكر أمس عقب الوصول إلى القاهرة بعد المشاركة مع منتخبي تونس والمغرب في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

واختتم الزمالك تدريباته التي أقيمت مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية، بخوض تقسيمة قوية بين فريقين في منتصف الملعب تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وشهدت التقسيمة ظهور جميع اللاعبين بمستوى جيد، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون كما أدوا تدريبات بدنية وإطالات خلال المعسكر استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:-حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد،خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي،خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني،خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.