شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يختار 22 محلاوى استعدادا لمباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق أستعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الثالثة عصر غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتضم القائمة 22 لاعبا هم : في حراسة المرمى .. محمود رضا، عمرو شعبان .

خط الدفاع .. خالد سامي، معاذ الحناوي، محمد فتح الله " كماتشو " ، السيد الشبراوي، يحيي حامد ، إيهاب سمير ، محمود بازوكا .

خط الوسط .. حميد ماو، إبراهيم صلاح، أحمد الندري، أحمد عفيفي، أشرف السيد، خالد الاخميمي، إبراهيما كونيه، أحمد الشيخ، باولن فوافي، هشام بلحة .

خط الهجوم .. عبد الرحمن عاطف ( أجويرو ) ، عبده يحيي، أحمد غنيم.

ويستضيف طلائع الجيش فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام على ملعب استاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على فريقى إنبى وأيستر كومبانى بينما تعادل مع المصرى البورسعيدى.