شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتقدم لفيوتشر 1/0 أمام إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز عمر كمال عبد الواحد مهاجم فيوتشر، الهدف الأول لفريقه في شباك إيسترن كومباني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وذلك الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فيوتشر قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: جنش، محمد عبد المنعم، سعد سمير، جوناثان، عمر كمال، غنام محمد، أحمد رفعت، كريم نيدفيد، محمد فاروق، مصطفى البدري ومروان محسن

فيما بدأ إيسترن كومبانى، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى، صابر شيمى، كمال أبو الفتوح، أحمد داهش

الوسط: محمد ناصر "مودى"، بنجامين، عاصم سعيد، أحمد تمساح

الهجوم: عرفة السيد، محمد عصام

يدخل فريق ايسترن كومبانى المباراة بعد الخسارة من سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل فيوتشر مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.