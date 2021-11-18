شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى : نقاط المقاصة بداية الانطلاقة الحقيقة لفاركو في الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن سعادته بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدفين نظيفين وحصد أول ثلاث نقاط لفريقه في مشوار بطولة الدوري الممتاز.

وقال مجدي عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة اجتهدنا في الثلاث مباريات الماضية ولم نكن نستحق الخسارة وعلي الاقل كنا نستحق الحصول على نقطتين لكن التوفبق كان غائب عن الفريق.

وأضاف المدير الفني لفاركو تعاملنا خلال الفترة الماضية على الاخطاء خاصة تذبذب اداء الفريق خلال الشوط الثاني.

وأوضح أن حالة الطرد الذي حصل عليها لاعب فاركو جعل اللاعبين يبذلون مجهود كبير موضحا أن المباراة توحد بها مكاسب عديدة.

وأشار مجدي عبدالعاطي ان الفوز بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط سيكون بداية قوية للفريق وبداية خير ونحقق المركز اللي نفسنا نحققه.

واختتم مجدي عبدالعاطي تصريحاته قائلا " تذبذب ادا الفريق في الشوط الثاني كان ذهنيا وليس بدنيا خاصة عندما نستقبل اهداف لاننا كنا بنضغط الفرق حتى النهاية.