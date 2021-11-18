شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الزحام المرورى.. تأخر وصول فريق الجونة لملعب الإسكندرية لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة فى الوصول الى ملعب الإسكندرية أستعدادا لملاقة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز وذلك بسبب الزحام المرورى في ذلك المنطقة .

ويتبقى على أنطلاق اللقاء 50 دقيقة فقط ولم يصل فريق الجونة إلى ملعب المباراة حتى الان .

ويلاقى فريق الإتحاد السكندرى نظيره الجونة في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الجونة على فاركو بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

ويسعى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى للعودة لمسيرة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الأخيرة حيث طالب لاعبيه بتصحيح أوضاع الفريق لاسيما بعد خوض عدة لقاءات ودية خلال فترة توقف الدوري، في المقابل طالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة.