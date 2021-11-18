شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام إيسترن كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الرابع من عمر مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: : جنش، محمد عبد المنعم، سعد سمير، جوناثان، عمر كمال، غنام محمد، أحمد رفعت، كريم نيدفيد، محمد فاروق، مصطفى البدري ومروان محسن

كما أعلن علاء عبد العالم المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، تشكيل فريقه في مواجهة فيوتشر وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى..

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: خالد مصطفى، صابر شيمى، كمال أبو الفتوح، أحمد داهش

الوسط: محمد ناصر "مودى"، بنجامين، عاصم سعيد، أحمد تمساح

الهجوم: عرفة السيد، محمد عصام

يدخل فريق ايسترن كومبانى المباراة بعد الخسارة من سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل فيوتشر مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.