شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 32/31 فى إطار الجولة الخامسة عشر لدورى المحترفين للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد الجولة السادسة عشر المقرر لها غدا الجمعة ، لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع الشمس و أكتوبر مع هليوبوليس و الحوار مع الأوليمبى و ستاد المنصورة مع أصحاب الجياد والأهلى مع سموحة و المعتدى مع سبورتنج و الزمالك مع هليوليدو والجزيرة مع طلائع الجيش .

وبدأ موسم الرجال ومرتبط كرة اليد فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.