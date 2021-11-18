الأهلي يعلن قائمته لمواجهة المقاولون.. اكتمال القوة الضاربة وغياب كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز على استاد الأهلي We السلام مساء الجمعة.

القائمة ضمت 21 لاعبا وشهدت اكتمال القوة الضاربة بحضور كل المحترفين المقيدين في القائمة بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين، بينما تم استبعاد محمود كهربا من القائمة مجددا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أيمن أشرف، بدر بانون، حسام حسن، محمد هاني، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، علي معلول، أكرم توفيق، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، محمد شريف، عمار حمدي، أحمد عبد القادر.

النادي الأهلي أنهى تدريباته مساء الخميس ودخل معسكر مغلق ليلة المباراة عقب انتهاء المران الرئيسي من أجل التركيز في مواجهة المقاولون ومحاولة تحقيق الفوز بها وحصد النقاط كاملة.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز، بعدما حصد 9 نقاط في أول 3 جولات، وحقق الفوز الكاسح على الإسماعيلي 4-0، والزمالك 5-3، مع فوز صعب على البنك الأهلي بهدف نظيف.