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مدافع ليفربول: مواجهة صلاح وماني كل يوم تجعلني أفضل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح نيكو ويليامز مدافع الشاب بأن التدريب يوميا أمام محمد صلاح وساديو ماني يجعله لاعب أفضل بفضل ما يكتسبه من خبر.

وقال ويليامز في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول: "بالنسبة لي عندما وقعت على العقد، الشيء الرئيسي الذي كنت ابحث عنه هو التحسن كلاعب".

وتابع: "وعندما أواجه محمد صلاح وساديو ماني كل يوم في التدريب، هذا يجعلني لاعبا أفضل".

وأضاف: "أشعر أنني أصبحت ناضجا في المباريات، على الأخص عندما تمتلك صلاح وماني يركضون تجاهك كل يوم، يكون الأمر صعبا، لكنها ستجعلني لاعبا أفضل، وأشعر أنها بكل تأكيد ساعدتني".

وواصل: "بشكل طبيعي نحن نلعب 11 ضد 11 قبل كل مباراة، في وجود التشكيل الأساسي والفريق الذي يتواجد بين البدلاء وباقي عناصر الفريق".

واستطرد: "من المؤكد أن صلاح وماني أساسيان في أغلب المباريات، لذا أنا ألعب ضدهما تقريبا كل يوم، وهذا شيء رائع لأنني أتعلم كثيرا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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