الإسماعيلي يفتح حسابا بنكيا لدعم النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن نادي الإسماعيلي عن فتح حساب بنكي لجمع التبرعات من المشجعين الراغبين في دعمه، أملا في حل الأزمة المالية التي يعاني منها حاليا.

كان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، أكد مؤخرا أن النادي يمر بأزمة مالية طاحنة، وأن مديونية "الدراويش" لشركة الكهرباء تجاوزت 4 ملايين جنيه.

ونشر الإسماعيلي بيانا رسميا كشف فيه عن فتح حساب بنكي من أجل تلقي التبرعات من جماهير النادى ومحبيه للمساعدة في التغلب على الأزمة المالية، موضحا رقم الحساب الذي تم فتحه في البنك العربي الأفريقي الدولي.

ويحذو الإسماعيلي حذو الزمالك الذي قام بالخطوة نفسها في صيف العام الحالي، في محاولة لحل الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها.

جدير بالذكر أن الوضع الرياضي في الإسماعيلي لا يقل سوءا عن وضعه المالي، حيث فشل "الدراويش" في حصد أي نقطة في دوري we المصري هذا الموسم بعد مرور أول 3 جولات، ليتذيل جدول الترتيب.

ويستعد الزمالك حاليا لخوض مباراة قوية ضد الزمالك، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، مساء الجمعة.