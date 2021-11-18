فيوتشر يقفز للمربع الذهبي برباعية في مرمى إيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره إيسترن كومباني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وتقدم فيوتشر في الدقيقة 6 عندما وصلت الكرة للاعبه عمر كمال عبد الواحد خارج منطقة جزاء إيسترن كومباني ليسددها صاروخية في المرمى.

وفي الدقيقة 15 استلم أحمد رفعت الكرة من يسار الملعب ليمررها بينية لزميله جوناثان الذي أعاد الكرة لزميله غنام محمد أمام منطقة جزاء إيسترن كومباني ليُسدد صاروخية مُعلنة الهدف الثاني لفيوتشر.

وأرسل جوناثان عرضية في الدقيقة 21 داخل منطقة جزاء إيسترن كومباني لتصل إلى مروان محسن الذي سددها في الشباك هدفًا ثالثًا لفيوتشر.

ومرر عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 58 كرة داخل منطقة جزاء إيسترن كومباني لأحمد رفعت الذي أرسل بينية لزميله أيمن الصفاقسي الذي سددها هدفًا رابعًا قبل أن يلغيه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداع التسلل.

ومرر صلاح عاشور لاعب إيسترن كومباني الكرة لزميله محمد حسن داخل منطقة جزاء فيوتشر ليُسددها في مرمى جنش كهدف أول لفريقه بالدقيقة 80.

وكاد يُسجل أيمن الصفاقسي الهدف الرابع في الدقيقة 90+4 ولكن تصدى لكرته حارس مرمى إيسترن كومباني لتعود له الكرة ويمررها داخل منطقة الجزاء لزميله أحمد رفعت الذي سجل الهدف الرابع.

ورفع فيوتشر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز الثالث ـ المتبقي له مباراة الجولة الرابعة ـ ، فيما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب بدون أي نقطة.