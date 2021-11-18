مصدر لمصراوي: حجازي سيتواجد في قائمة منتخب مصر واتحاد جدة لم يرفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن مدافع الفريق أحمد حجازي سوف يتواجد بشكل طبيعي في قائمة الفريق المشاركة ببطولة كأس العالم العربية التي ستقام في قطر.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن أحمد حجازي سيتواجد ضمن قائمة منتخب مصر بشكل طبيعي خلال البطولة العربية القادمة.

ونفى المصدر نفسه صحة الأنباء الواردة عن رفض ناديه اتحاد جدة التفريط في خدماته أثناء البطولة، حيث سيكون ضمن العناصر المعلنة من جانب الجهاز الفني للمنتخب غدا الجمعة.

ولعب حجازي بانتظام في صفوف المنتخب المصري على مدار سنوات، ويعد عنصرا أساسيا للفريق في مركز قلب الدفاع.

وتقام البطولة العربية من أجل اختبار استعداد ملاعب قطر لاستقبال بطولة كأس العالم 2022 في نفس التوقيت من العام المقبل، لكنها خارج الأجندة الدولية، ولذلك لا يحق لأي منتخب اجبار الأندية على السماح للاعبين بالمشاركة.