مصدر لـ"الخليج 365" اتحاد الكرة ينتظر الجهة الإدارية لتحديد موعد العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم رد الجهة الإدارية لتحديد الموعد النهائي للجمعية العمومية التي تسبق الانتخابات.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تم تحديد موعدا مبدئيا لها يوم 28 نوفمبر الجاري، لكن لا بد من موافقة الجهة الإدارية على الموعد أولا.

ومن المقرر أن يتم إقرار التعديلات في الجمعية العمومية المقبلة ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية ليتم بعدها مباشرة الدعوة لإجراء الانتخابات.

وأشار المصدر إلى أن الانتخابات قد تجري في النصف الثاني من شهر ديسمبر، إذا سارت الأمور كما ينبغي دون معوقات في الطريق.

يذكر أن محمد مجاهد يدير الاتحاد المصري بتعيين من "فيفا" بصفة مؤقتة لحين انتخابات مجلس إدارة جديد، بعد المجلس الذي استقال بقيادة هاني أبو ريدة بعد خسارة مصر في أمم إفريقيا 2019.