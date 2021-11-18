عودة الدوليين لمران الأهلي.. وتدريبات استشفائية لمعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

شهد مران الأهلي، اليوم الخميس، انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للفريق، بجانب تأدية علي معلول تدريبات استشفائية.

وواصل الأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري، حيث يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران الرئيسي يوم الخميس.

وضمت قائمة الدوليين العائدين لتدريبات الأهلي كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف وأكرم توفيق، بجانب الخماسي الأجنبي علي معلول ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وبدر بانون وأليو ديانج.

معلول اكتفى بخوض تدريبات بدنية استشفائية في صالة الجيم بعد عودته خلال الساعات الماضية إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، جاهزية اللاعب للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني، مؤكدا أنه فضل منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات الجماعية بعد لعبه المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده كاملة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي على ملعبه مع المقاولون العرب في ختام الجولة الرابعة من دوري we المصري، في الساعة الثامنة مساء غدا الجمعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من أول 3 جولات، فيما يحتل المقاولون المرتبة الثامنة برصيد 4 نقاط.