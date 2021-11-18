أسطورة بريطانيا: كرياضي ما يفعله محمد صلاح يبهرني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح السير مو فرح أسطورة سباقات العدو البريطاني، بأن أكثر لاعب يبهره في صفوف ليفربول هو الجناح المصري محمد صلاح، معتبرا ان مسيرته مذهلة.

وقال مو فرح في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول ايكو" البريطانية: "أنا معجب بمحمد صلاح بدرجة كبيرة".

وتابع: "الطريقة التي انتقل بها من لاعب متوسط في صفوف تشيلسي، إلى الانتقال لليفربول والتأثير الذي يحدثه، على وجه التحديد العام الماضي وهذا العام، أعتقد أن هذا مذهل".

وتابع: "كرياضي أنت ترى هذا الأمر، لقد كان لاعبا في بريميرليج من قبل، ثم انتقل لفريق آخر، وأصبح هذا الشخص الذي هو عليه الآن، بالنسبة لي، هذا يجعلني انبهر بما حققه".

ويعد مو فرح أعظم رياضي في تاريخ بريطانيا وفقا لعدد الميداليات التي حققها خلال مسيرته الرياضية.