الأهلي يستقر علي إدراج اسم وليد الفيل في كشوف مرشحي الإنتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، علي عدم الطعن علي حكم القضاء الإداري الذي حصل عليه وليد الفيل عضو الجمعية العمومية للنادي بإدراج اسمه في كشوف المرشحين للانتخابات المزمع إقامتها يوم 26 نوفمبر الجاري.

وكان الفيل قد أقام دعوي قضائية أمام القضاء الإداري يطالب بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين علي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بعد أن رفضت اللجنة التي كانت تتسلم الأوراق قبول ملفه لعدم استيفاء بعض المستندات.

وناقش محمود الخطيب رئيس النادي الموقف النهائي مع اللجنة القانونية وتم الاستقرار علي عدم الطعن على الحكم ولكنهم بانتظار المسودة قبل إدراج اسم وليد الفيل في كشوف المرشحين بجانب العامري فاروق المرشح علي منصب نائب رئيس النادي .

واستجابت إدارة الأهلي لصوت العقل بعدم الطعن علي الحكم تجنباً لدخول النادي في نفق القضايا ببطلان الإنتخابات فيما بعد وسوف يتم إدراج أسمه في كشوف المرشحين بشكل رسمي خلال ساعات.