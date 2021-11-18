بينهم حجازي.. تقارير: الأندية السعودية ترفض مشاركة لاعبيها في كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أوضحت تقارير سعودية اتجاه أندية دوري المحترفين رفض مشاركة اللاعبين العرب في بطولة كأس العرب.

وذكرت صحيفة "سعودي 360"، أن الأندية السعودية لن تسمح للاعبين بترك أنديتها للانضمام للمنتخبات من أجل المشاركة في كأس العرب.

وتقام كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021.

كما ذكرت الصحيفة أن إدارة اتحاد جدة السعودي ألمح للاتحاد المصري بعدم موافقتها على انضمام أحمد حجازي لقائمة المنتخب المصري المشارك في كأس العرب.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع منتخبات الجزائر والسودان ولبنان.