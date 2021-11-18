شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف الأهلي اليوم لأول مرة قبل موقعة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل اليوم الخميس صفوف فريق الأهلي لأول مرة منذ بدء فترة توقف الدوري، بعد انضمام اللاعبين الدوليين والأجانب لتدريبات الفريق الأحمر، عقب انتهاء التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري لخوض المباراتين الأخيرتين بالمرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وينضم لمران الأهلي الأخير اليوم كلا من علي معلول ولويس ميكيسوني و بدر بانون بعد العودة من بلادهم عقب انتهاء مشاركة الثنائى الأول رفقة منتخبي تونس وموزمبيق في تصفيات كأس العالم للأندية، وانتهاء إجازة الأخير.

وشهد مران أمس الأربعاء خوض ثنائي الأهلي بيرسي تاو، وأليو ديانج، مرانًا منفردًا في «الجيم» وجانبًا من تدريبات الكرة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، وذلك في إطار البرنامج المحدد لهما في مران اليوم لتفادي الإجهاد بعد مشاركتهما الدولية مع منتخبي بلديهما مؤخرًا، بعدما انتظما في المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الثنائي من مران الفريق الاخير.

وعاد بيرسي تاو وأليو ديانج للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، وفضل الجهاز الفني حصول الثنائي على راحة من المران أول أمس الثلاثاء.

فيما ينتظم الثلاثي معلول وبانون وميكيسوني في مران الأهلي اليوم الخميس، وعلى ضوء مشاركتهم في المران يتحدد موقفهم من اللحاق بموقعة الغد من عدمه.