الأرجنتينى براون: الإسماعيلى لا يخشى الزمالك وسنلعب للفوز

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القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، أن اناديه لا يخشى مواجهة الزمالك، وسنلعب على تحقيق الفوز، في المباراة التي ستقام في استاد الإسماعيلية غدا في الأسبوع الرابع من الدورى.

وقال براون فى تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلي: "سعادتى لا توصف بالشكل الحافل الذى وجدته من جماهير الإسماعيلى، وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى من أجل تصحيح الأوضاع، وتعديل النتائج بشكل تصاعدى وتدريجى".

وأوضح المدرب الشاب الأرجنتينى: "الزمالك قوى للغاية، لكننا لا نخشاه وسنلعب على الفوز بعد استغلال نقاط الضعف لديه خاصة فى تواجد المساحات خلف الخطوط”.

واستطرد: "الزمالك اراه قويا للغاية لاسيما فى منطقة وسط الملعب وصناعة اللعب ويملك مدرب ولاعبين على أعلى مستوى لذلك المباراة ستكون فى غاية الصعوبة".

وأنهى تصريحاته: "تجربة الهلال السعودي، ستساعدنى كثيرًا على النجاح فى الإسماعيلي، لاسيما أنها منحتنى خبرات كبيرة فى الملاعب العربية".