شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: لا نصرح أثناء المفاوضات مع أي لاعب وموقفنا معروف مع بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن اللجنة تتفاوض مع 11 لاعبا من الزمالك لتجديد تعاقدهم مع الفريق ونجحنا في التجديد لإمام عاشور وعبد الله جمعة، وموقف بن شرقى حتى الآن كما هو.

وقال حسين السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لا نصرح في الإعلام أثناء المفاوضات مع أي لاعب وننتظر حتى إتمام الصفقة ونقوم بالإعلان عنها وهو ما حدث مع محمود حمدى الونش وأحمد سيد زيزو".

وأضاف حسين السيد: "بالنسبة لملف أشرف بن شرقى مازال هناك اختلاف على نقطة الشرط الجزائى ومستمرين في التفاوض معه، ولا جديد حتى الآن".

وأوضح حسين السيد: "أن الزمالك حاليا مطالب بالتجديد مع 11 لاعبا نجحنا في تجديد عقدين، والباقى هم محمد أبو جبل ومحمد أشرف روقا ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومصطفى فتحى وطارق حامد وأشرف بن شرقى ومحمود عبد العزيز".

ومن ناحية أخرى تلقى أشرف بن شرقى عدة عروض من أندية خليجية، للانتقال إليها فى ظل غموض موقفه بالاستمرار مع الزمالك من عدمه.

بن شرقى تلقى عرضين أحدهما إماراتى والآخر قطرى، ويفاضل اللاعب بين العرضين، لحين حسم مسئولى الفريق الأبيض موقفهم بالموافقة على طلبات بن شرقى للتجديد من عدمه.

واتفق مسئولو الزمالك مع بن شرقى على قيمة التعاقد للتجديد، إلا أن الخلاف يبقى على قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب، ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع بن شرقى عقب انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب فى التوقف الدولى الحالى.