شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يدعو لجمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة 28 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الجمعية العمومية يخطرها بتحديد يوم 28 نوفمبر الجارى موعدا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى.

ووفقا للخطابات المرسلة للأندية، تقام الجمعية العمومية الطارئة بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر فى تمام الحادية عشر صباحا.

أرسلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، بريدا إلكترونيا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسى يتضمن السماح باقامة الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة.

ويتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء، عبارة عن رئيس للاتحاد ونائب له و6 أعضاء ومقعد للمرأة.

كما خاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من أجل إجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسى للجبلاية قبل نشرها فى جريدة الوقائع الرسمية، بخصوص بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة.

وطلبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة من الفيفا، وضع بند فى اللائحة الجديدة ينص على تطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا وبأثر رجعى، بحيث لا يحق لكل من قضى فى مجلس ادارة اتحاد الكرة دورتين متصلتين أو منفصلتين، أن يترشح مجددا إلا على منصب أعلى من الذى كان عليه فى الدورتين السابقتين.

وكانت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة قد وضعت فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها، أن يتم تطبيق البند تصاعديا لكن ليس بأثر رجعى، وهو ما تمت مخاطبة الفيفا مجددا بشأنه قبل الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة ونشرها فى الوقائع الرسمية تمهيدا للإاتخابات المقبلة.