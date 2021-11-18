شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم بعد تأهل منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، إلى المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، بعدما فاز مؤخرا على انجولا والجابون ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى صدارة المجموعة السادسة بالتصفيات.

ج: تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الفاصلة بين تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، بينما جاءت الجابون فى المركز الثانى بـ7 نقاط.

ج: ضمت قائمة المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم كل من: مصر، المغرب، السنغال، مالى، غانا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، نيجيريا، تونس، والكاميرون".

ج:من المقرر أن يتم إجراء قرعة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2022، في 18 ديسمبر المقبل من خلال خوض مواجهات مباشرة بين المنتخبات العشرة.

ج: تقام هذه المباريات فى شهر مارس المقبل بنظام الذهاب والإياب.

ج: طلب كيروش من اتحاد الكرة إقامة المباراة الفاصلة فى مصر على ستاد القاهرة الدولى.