شكرا لقرائتكم خبر عن 52 هيئة لها حق التصويت فى انتخابات اتحاد الطائرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غرلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى عن أحقية 52 ناديا فى التصويت بانتخابات الاتحاد المقرر لها ظهر غد الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة 4 سنوات قادمة بعد تأجيلها من يوم 5 نوفمبر الحالى لتعقد غدا .

و أكد غزلان فى تصريح لـ الخليج 365 أن تصنيف الأندية كان 54 ناديا قبل أن يتم حذف أحد الأندية واعتذار مصر للبترول عن التواجد ضمن الجمعية العمومية .

تشهد إنتخابات الكرة الطائرة المحدد لها غد الجمعة خروج الثنائى منير عطية المرشح المستقل على العضوية و معه أيمن عبد الرحيم مرشح قائمة شريف الشمرلى من السباق الإنتخابى بعد الإعتذار لظروف خاصة .

و يتنافس فى هذه الإنتخابات كلا من :

على مقعد الرئيس

١- شريف الشمرلي

٢- ياسر قمر

على مقعد نائب الرئيس

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

على مقعد أمين الصندق

١- هويدا مندي

٢- عمرو مخلوف

على مقعد العضوية

وائل قنديل

تامر بيبرس

أحمد الشموتي

محمد فرج

يوسف حسن

حاتم شعلان

شوكت صابر

أحمد الشناوي

محمود الفقي

عمرو طه

خالد أبو المعاطي

عايدة إسماعيل