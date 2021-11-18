للاشتباه في مخالطته مصاب بكورونا.. كيميتش قد يغيب عن مباراة بايرن المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ اليوم الخميس أن نجم خط وسطه الدولي جوشوا كيميتش قد يغيب عن مباراة الفريق أمام مضيفه اوجسبورج غدا الجمعة بعد اختلاطه بشخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ناجلسمان أن كيميتش لم يشارك في تدريب بايرن اليوم مشيرا إلى أن الخطوة التالية سيتم تحديدها من خلال اختبار كورونا الذي سيخضع له الشخص الذي يحتمل أنه تعرض للإصابة.

وثبت مؤخرا إصابة نيكلاس زوله لاعب بايرن بالعدوى مما أدى إلى استبعاد زملائه كيميتش وجمال موسيالا وسيرج جنابري وإيريك ماكسيم شوبو موتنيج من تدريبات بايرن مع البقاء في العزل الطبي بسبب اختلاطهم معه بشكل مباشر.

وأثار كيميش جدلا مؤخرا بعدما أعلن أنه لم يحصل على لقاح فيروس كورونا.