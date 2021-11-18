بيان ناري من غانا ضد جنوب أفريقيا بعد أزمة مباراة تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

رد الاتحاد الغاني لكرة القدم، على مزاعم اتحاد جنوب أفريقيا، بتعرض منتخب البافانا بافانا لمضايقات خلال مواجهة المنتخبين بالجولة الاخيرة من دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وحقق البلاك ستارز الفوز بهدف نظيف، وقادت منتخب غانا إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال، بعد التفوق على جنوب أفريقيا بفارق الأهداف.

وقدم الاتحاد الجنوب أفريقي شكوى ضد الحكم ماجيتي نداي بعد احتسابه لضربة جزاء لصالح اللاعب دانييل أمارتي في ضربة جزاء أثارت جدلا واسعا.

وجاء بيان الاتحاد الغاني الذي تضمن 8 نقاط عبر الموقع الرسمي كالتالي:

أمر غير محترم أن نرى اتحاد جنوب أفريقيا ينشر الأكاذيب بدلا من عرض الصورة الحقيقية.

المسافة بين أكرا العاصمة وكيب كوست "مقر إقامة المباراة" 79 ميلا بما يعادل ساعتين، وليس 7 أو 9 ساعات كما ردد اتحاد جنوب أفريقيا ويمكنكم البحث في جوجل، ولا تسمح لوائح فيفا بسفر فريق لمدة 6 ساعات داخل البلد (معيار الفيفا هو 200 كم كحد أقصى)

ردد اتحاد جنوب أفريقيا أن الفريق تعرض للترهيب والتحرش والسرقة في كيب كوست وهي مدينة سياحية وتم نقل البعثة في موكب بمرافقة الشرطة

حافظ الاتحاد الغاني على تركيزه على المباراة بعكس زملائنا في جنوب أفريقيا الذين شككوا في مجهود سفارتهم في غانا

هذه المزاعم من اتحاد جنوب إفريقيا ليست سوى محاولة لتحويل التركيز من الهزيمة، وصرف الانتباه عن فشلهم في التأهل إلى الأدوار الفاصلة.

أليس غريباً أن يعتقد مدرب منتخب الجنوب أفريقي أن لوائح التصفيات تلجأ للمواجهات المباشرة وليس فارق الأهداف في حالة التعادل في النقاط، فريق جنوب أفريقيا كان يعتقد أن غانا بحاجة للفوز 2-0 من أجل التأهل.

شاركت غانا في 3 بطولات لكأس العالم، ولا تزال الدولة الأفريقية الوحيدة في التاريخ التي فازت ببطولة العالم للشباب في عام 2009، لقد عملنا بجد من أجل الفوز على جنوب إفريقيا، وفزنا بجدارة دون أي شكل من أشكال الدعم

نتمنى لزملائنا في جنوب أفريقيا حظًا أفضل في المرة القادمة، وسنقوم بالرد على استفسارات فيفا بالشكل المناسب في نطاق اللوائح.