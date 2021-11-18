الخليج 365 يكشف حقيقة فسخ عقد النني مع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

خلال الساعات القليلة الماضية، زعمت تقارير إنجليزية، اقتراب نهاية علاقة محمد النني لاعب أرسنال مع ناديه الإنجليزي بحلول فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن النني اقترب من الرحيل عن أرسنال في شهر يناير المقبل، من أجل الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي التركي.

وأضافت أن إدارة جانرز ستمنح لاعب وسط منتخب مصر حرية الرحيل مجانا في يناير، خاصة مع الرغبة الملحة من نادي جالاتا سراي في ضم اللاعب المصري.

وعلم الخليج 365، أن البالغ من العمر 29 عاما لم يفسخ عقده مع النادي حتى الآن، وسيستمر بين صفوف الفريق الإنجليزي إن لم يجد جديد في شهر يناير المقبل.

النني شارك في مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم ينجح في إقناع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بأحقيته في المشاركة مع الفريق.