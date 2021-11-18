23 لاعبًا في في قائمة السعودية استعدادًا لكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الفرنسي لوران بونادي المدير الفني المساعد لمنتخب السعودية، قائمته استعدادًا للمشاركة في كأس العرب، 2021 بقطر، والتي من المنتظر بدايته 30 نوفمبر الجاري، إلى 18 ديسمبر المقبل.

واختار بونادي الذي سيقود منتخب السعودية في البطولة بدلاً من هيرفي رينارد، في قائمته ثلاث حراس هم: زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي.

وجاءت اختياراته للاعبين كالتالي: سعود عبد الحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان هزاري، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، حامد الغامدي، علي مجرشي، إبراهيم محنشي، محمد القحطاني، أيمن يحيى، تركي العمار، زياد الجهني، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، مع كل من المغرب، الأردن، فلسطين.

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب السعودي مبارياته أمام منتخب الأردن 1 ديسمبر القادم، على أن تكون ثاني مواجهة له أمام منتخب فلسطين، ويختتم مبارياته أمام منتخب المغرب.