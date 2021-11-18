تقرير.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في أسبوع بعد نهاية التوقف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف قطبا الكرة المصرية مشوارهما في مسابقة دوري we المصري، بعد توقف دولي نظرًا لخوض المنتخب المصري تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

التوقف جاء بعد إقامة ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية، حيث حقق الأهلي العلامة الكاملة بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة (4-0) والبنك الأهلي (1-0) وأخيرًا على الزمالك بنتيجة (5-3).

في المقابل، بدأ الزمالك مشواره في طريق الدفاع عن لقبه بفوز على إنبي بنتيجة (2-0) ثم تكررت نفس النتيجة أمام طلائع الجيش، قبل أن يتلقى البطل خسارة أولى في الموسم الجديد على يد الغريم الأهلي.

وبعد نهاية التوقف واستئناف المسابقة من جديد بداية من الجولة الرابعة، ماذا ينتظر القطبين في البطولة المحلية؟

- الأهلي:

بداية من مساء غدٍ الجمعة، يواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة على ملعب "الأهلي we السلام".

الأهلي في الموسم الماضي لم يعرف سوى طعم الفوز أمام المقاولون العرب، حيث انتهت مباراة الدور الأول لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (3-2)، قبل أن يجدد الأحمر فوزه في الدور الثاني بنتيجة (2-0).

وفي يوم الإثنين المقبل، ينتظر أن يخوض الأهلي لقاء في غاية الصعوبة عندما يخرج لمواجهة غزل المحلة على ملعب المحلة.

غزل المحلة في الموسم الماضي وعلى نفس الملعب استطاع التغلب على الأهلي بهدف دون رد، كما حقق الفريق الملقب بـ"الفلاحين" بداية جيدة في الموسم الحالي من خلال الحصول على سبع نقاط بالفوز على إيسترن كومباني وإنبي مقابل التعادل ضد المصري في الأسبوع الأول.

وفي الجمعة المقبل، يستضيف الأهلي منافسه سموحة في لقاء صعب التكهن بنتيجته نظرًا لأحداث الموسم الماضي.

الموسم الماضي وفي الدور الأول تغلب سموحة على الأهلي بنتيجة (2-1)، قبل أن يرد الفريق الأحمر بالفوز في الدور الثاني بنتيجة (4-0).

سموحة في الموسم الحالي جمع خمس نقاط بالفوز على إيسترن كومباني والتعادل ضد الاتحاد السكندري والمصري.

- الزمالك:

الزمالك في ستة أيام سيخوض ثلاث مباريات بداية بمواجهة الإسماعيلي مساء غدٍ الجمعة على ملعب "الإسماعيلية".

المباراة ستكون منتظرة نظرًا لسعي الزمالك لاستعادة الانتصارات مجددًا، في المقابل يأمل الإسماعيلي في كتابة الانتصار الأول بعد السقوط في ثلاث جولات متتالية على يد (الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي).

نتيجة الموسم الماضي كانت لصالح الزمالك بالفوز في الدور الأول بنتيجة (2-1) ثم الفوز في الدور الثاني بنتيجة (2-0).

وفي مساء الإثنين المقبل، سيواجه الزمالك منافسه البنك الأهلي، حيث يأمل الفريق الأبيض في تأكيد التفوق وفقًا لنتائج الموسم الماضي والتي انتهت لصالح الأبيض بنتيجة (4-1) في الدور الأول، ثم (1-1) في لقاء التتويج بالدور الثاني.

المباراة الثالثة للزمالك قبل التوقف مجددًا ستكون يوم الخميس المقبل ضد سيراميكا كليوباترا، حيث تفوق الفريق الأبيض في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-0) و(2-1).

ومن المقرر أن يتوقف مسابقة الدوري من جديد نظرًا لاستعداد المنتخب المصري لخوض بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر في الأول من ديسمبر المقبل.