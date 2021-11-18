قائد منتخب مصر لمصراوي: قادرون على المنافسة في بطولة أفريقيا لأصحاب القدم الواحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمود عبد العظيم قائد منتخب مصر لأصحاب القدم الواحدة والشهير بالراقص بالعكاز، إنهم لا يسعون للتمثيل المشرف في بطولة أفريقيا، مؤكدا أن هدفهم هو المنافسة على اللقب.

ويستعد منتخب مصر أصحاب القدم الواحدة للمشاركة في بطولة أفريقيا (المؤهلة لكأس العالم في تركيا 2022) التي ستستضيفها تنزانيا خلال الفترة بين 25 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وخلال تصريحات لمصراوي، قال عبد العظيم: "استعدينا بشكل قوي لأول مشاركة لنا في البطولة، سننافس على اللقب ولن نذهب للتمثيل المشرف".

وأضاف: "القرعة أوقعتنا في مجموعة قوية ضمت نيجيريا وغانا، لكن منتخبنا يضم عناصر مميزة سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين، وقادرون على الظهور بشكل جيد".

وتابع الراقص بالعكاز تصريحاته قائلا: "لدينا في حراسة المرمى سيف سلامة (كاسياس مصر)، عبدالله مصطفى مهاجم المنتخب وسيكون مفاجأة في البطولة، باقي اللاعبين أيضًا سيظهرون بشكل مبهر أمام الجميع".

وأكمل: "هناك لجنة منبثقة من اللجنة البارالمبية وفرت لنا كافة الإمكانيات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. حققنا حلمنا الذي انتظرناه منذ 5 أعوام".

وأردف: "هناك روح جيدة بين جميع اللاعبين، ومن خلال تجربتي الاحترافية بالدوري التركي نقلت خبراتي لزملائي".

وواصل: " أشكر محمد جاد مسؤل لجنة كرة القدم للساق الواحدة لكرة القدم، وخالد حفيظ المدير التنفيذي للجنة على مجهوداتهم الخرافية، كذلك الرعاة فهم شركاء للنجاح".

وأتم: "ننتظر دعم الجماهير في البطولة، ونعدكم بالدفاع عن اسم مصر".

جدير بالذكر أن عبد العظيم يلعب بين صفوف بلدية إزمير منذ عام 2018.