لاعب ليفربول السابق: كيف سيتحمل برشلونة نفقات صلاح.. إنه أمر "سخيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جون ألدريج لاعب ليفربول الإنجليزي، إن إنباء ارتباط محمد صلاح نجم الريدز بالانتقال إلى برشلونة "سخيفة"، متسائلا: كيف سيتحمل بلوجرانا نفقاته؟.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.

وبحسب التقارير الأوروبية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد، أبدى اهتماما بالتعاقد مع البالغ من العمر 29 عاما بأي ثمن.

وخلال عموده في صحيفة "ليفربول إيكو" قال ألدريج: "صلاح إلى برشلونة؟ إنه أمر سخيف، إنهم ميدونين بمليار جنيه".

وأضاف: "كيف سيتحملون نفقات صلاح، لن يحدث هذا الأمر، في رأيي تلك الأخبار ما هي إلا للحفاظ على تواجد برشلونة بين الأسماء الكبيرة، من غير المرجح أن يصل برشلونة وريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذه النسخة".

وتابع: "نحن نتقدم عنهم، لماذا يذهب أي لاعب إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ إنهم ناديان رائعان بكل تأكيد لكن في هذه اللحظة لماذا تذهب إلى هناك؟".

وأتم: "الدوري الإنجليزي هو المكان الأنسب لصلاح في هذا الوقت، كرة القدم الإسبانية ليست جيدة في الوقت الحالي، إذا كانت لديك طموحات فستتحقق في بريميرليج".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي بريميرليج -حتى الجولة الـ11- برصيد 10 أهداف وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وصاحب المركز الثاني.