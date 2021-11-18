اخبار الرياضه

لاعب ليفربول السابق: كيف سيتحمل برشلونة نفقات صلاح.. إنه أمر "سخيف"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جون ألدريج لاعب الإنجليزي، إن إنباء ارتباط محمد صلاح نجم الريدز بالانتقال إلى "سخيفة"، متسائلا: كيف سيتحمل بلوجرانا نفقاته؟.

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.

وبحسب التقارير الأوروبية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد، أبدى اهتماما بالتعاقد مع البالغ من العمر 29 عاما بأي ثمن.

وخلال عموده في صحيفة "ليفربول إيكو" قال ألدريج: "صلاح إلى برشلونة؟ إنه أمر سخيف، إنهم ميدونين بمليار جنيه".

وأضاف: "كيف سيتحملون نفقات صلاح، لن يحدث هذا الأمر، في رأيي تلك الأخبار ما هي إلا للحفاظ على تواجد برشلونة بين الأسماء الكبيرة، من غير المرجح أن يصل برشلونة وريال مدريد إلى نصف نهائي هذه النسخة".

وتابع: "نحن نتقدم عنهم، لماذا يذهب أي لاعب إلى برشلونة أو ؟ إنهم ناديان رائعان بكل تأكيد لكن في هذه اللحظة لماذا تذهب إلى هناك؟".

وأتم: " هو المكان الأنسب لصلاح في هذا الوقت، كرة القدم الإسبانية ليست جيدة في الوقت الحالي، إذا كانت لديك طموحات فستتحقق في بريميرليج".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي بريميرليج -حتى الجولة الـ11- برصيد 10 أهداف وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وصاحب المركز الثاني.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا