قائمة المنتخب السعودي لبطولة كأس العرب فيفا 2021 “غياب تام للفريق الأول “

شهدت قائمة المنتخب السعودي التي ستشارك في بطولة كأس العرب فيفا 2021 المقرر اقامتها في قطر الشهر المقبل، غياب تام للاعبي المنتخب الأول.

وقرر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الاعتماد على اغلب لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي في البطولة، مع التركيز على اللاعبين من مواليد 1999 فما فوق.

وقال هيرفي رينارد أنه يتحمل المسؤولية في هذا القرار، مع تكفل مساعده لوران بونادي بتدريب المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العرب في الدوحة.

ويعزى قرار المدرب الفرنسي إلى التركيز التام على تصفيات كأس العالم 2022، مع اقتراب الاخضر السعودي من حجز بطاقة التأهل لمونديال قطر، قبل 4 جولات من نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر.

كما اوضح رينارد أن مباريات نادي الهلال و نادي النصر المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستجرى خلال فترة اقامة بطولة كأس العرب القادمة، ما جعله يتخذ قرار المشاركة بلاعبي المنتخب الأولمبي و الرديف.

إليكم قائمة المنتخب السعودي المشارك في كأس العرب فيفا 2021

زيد البواردي، محمد اليامي، نواف العقيدي، سعود عبد الحميد، مهند الشنقيطي، متعب الحربي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نواف بوشل، سليمان الهزازي، نايف الماس، بدر منشي، مشعل الصبياني، علي مجرشي، حامد الغامدي، ابراهيم محنشي، محمد القحطاني، ايمن يحيى، زياد الجهني، تركي العمار، هيثم عسيري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.