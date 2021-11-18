الامارات | عقارات فاخرة وعقود بالملايين.. هذه ثروة ميسي من برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات فاخرة وعقود بالملايين.. هذه ثروة ميسي من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "آس" الإسبانية بأن صافي ثروة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي تبلغ نحو 600 مليون دولار، جمعها عندما كان يلعب في برشلونة الإسباني قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أنه يمتلك ثلاثة منازل فاخرة أحدها في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية اشتراها بخمسة ملايين دولار عام 2019.

وقالت الصحيفة: "حصل ميسي في صفقة انتقاله لباريس سان جرمان على 150 مليون دولار، للعب موسمين لصالح النادي الباريسي، قبل خصم الضرائب، ويضاف إلى راتب ميسي ما يتقاضاه مقابل المشاركة في الإعلانات التجارية والحملات التسويقية، ليصل الرقم إلى 40 مليون دولار سنويا، كما ينشط ميسي بالاستثمار في العقارات، واشترى طابقا كاملا في المدينة نفسها سنة 2011 ثمنه بلغ سبعة ملايين دولار".

وأوضحت الصحيفة أنه "خلال وجود ميسي في برشلونة، اشترى أيضا في منطقة بيدرالبيس، منزلاً مقابل مليوني دولار، أجرى عليه الكثير من التعديلات وأعمال التجديد، لتصل قيمته إلى ما يقارب ثمانية ملايين دولار".

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