الامارات | رئيس برشلونة يريد الجمع مجددا بين ألفيس وميسي وإنييستا وتشافي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يريد الجمع مجددا بين ألفيس وميسي وإنييستا وتشافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا الجمع مجددا بين نجوم الفترة الذهبية، حيث يسعى لإستعادة خدمات إندرياس إنييستا والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب المخضرم البرازيلي ألفيس الذي تعاقد معه أخيرا، وكذلك تحت قيادة النجم السابق، والمدرب الحالي تشافي.

وخلال مراسم تقديم المدافع ألفيس في حضور عشرة آلاف مشجع في ملعب كامب نو أمس، أشار لابورتا إلى أن عودة ألفيس للنادي الكاتالوني قد لاتكون الأخيرة وقد تفتح الباب أمام عودة ميسي وانييستا.

ورحل انييستا عن برشلونة في 2018 وانتقل إلى فيسيل كوبي الياباني في الوقت الذي انتقل فيه ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع النادي الذي عجز عن تجديد عقده بسبب المشاكل المالية. وأوضح لابورتا لدى سؤاله عن إمكانية عودة ميسي وانييستا "لا استبعد ذلك". وأضاف "لقد حدث الأمر مع داني، أود أن أشكره لأنه رأى وضعية النادي وأراد العودة وأن يقدم يد المساعدة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news