قرقاش يلتقي نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الخميس، إنريكي مورا نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي.



وتناول اللقاء بحث أحدث المستجدات المتعلقة بالمحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الرامية إلى التوصل لاتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، ويعزز من استقرار المنطقة وازدهارها.

وبحث اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، والعلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية بالاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يذكر أن مورا هو المفاوض الأوروبي الرئيسي في المحادثات النووية مع إيران.