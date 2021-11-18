لاعب عربي ضمن دائرة اهتمامات برشلونة في الميركاتو الشتوي 2022

يتطلع نادي برشلونة إلى تعزيز الصفوف في الميركاتو الشتوي 2022، مع وجود لاعب عربي ضمن قائمة اهتماماتهم، رغم غياب الأموال الكافية للقيام باستثمارات جادة.

نتيجة لذلك، سيكون من الأفضل الحصول على لاعبين بنظام الاعارة، وسيكون أحد اللاعبين المهمين بالنسبة لهم والذي يمكن أن يكون متاحًا لمثل هذه الخطوة هو صانع ألعاب تشيلسي المغربي حكيم زياش وفقًا لصحيفة سبورت.

تابعه برشلونة منذ عام 2019، عندما قدموا استفسارًا عنه بعد ظهوره في فريق أياكس الرائع الذي وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنهم انسحبوا في النهاية من حرب المزايدة التي أعقبت ذلك، ليوقع مع تشيلسي مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

لكن المغربي فشل في الاستقرار في لندن، ولم يبرز بالقدر الذي كان يود هذا الموسم، حيث ظهر في 182 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

يُعتقد أن تشيلسي منفتح على التخلي عن صانع الألعاب المغربي بنظام الاعارة بخيار غير إلزامي للشراء، وهو أمر مناسب لنادي برشلونة.

قد تكون نقطة الخلاف في الصفقة هي راتبه المرتفع؛ اذ يكسب حوالي 7 مليون يورو في الموسم الواحد في ستامفورد بريدج.

يعتمد مقدار الاريحية التي سيجدها برشلونة في يناير على مدى نجاحهم في تحرير المساحة المالية، بالإضافة إلى ما يريده تشافي هيرنانديز بالضبط، فهل يلحق زياش بمواطنه عبد العزيز الزلزولي في كامب نو؟!