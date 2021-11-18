مدرب بلجيكا يعترف بمرور هازارد بلحظات حزينة مع ريال مدريد

اعترف المدير الفني لمنتخب بلجيكا “روبيرتو مارتينيز“، بمرور نجم المنتخب “إيدين هازارد” بلحظة حزينة مع ريال مدريد الاسباني من منظور كرة القدم.

ولم يصل هازارد إلى كامل مستواه بعد في ريال مدريد، بعد أن وقع مقابل صفقة مالية كبيرة من تشيلسي في عام 2019.

وأعاقت الإصابات مسيرة الجناح البلجيكي مع النادي الملكي حتى الآن، وعندما كان لائقاً طبياً، كان مستواه ضعيفًا إلى حد ما.

هذا الموسم، كان يتمتع بلياقة بدنية جيدة نوعاً ما، لكنه لم يكن جيدًا بما يكفي ليحسم مركزًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وهذا مصدر قلق لمدربه بالمنتخب البلجيكي مارتينيز، الذي يسأل بانتظام عن وضعية نجمه مع البطل القياسي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واعترف مارتينيز مؤخراً بأن هازارد في وضع “حزين” فيما يتعلق بحياته الكروية، وقال كما نقلت عنه ماركا: “نريده أن يصل إلى كأس العالم وهو مستعد. لقد كبرنا كغرفة ملابس واحدة.”

وأوضح مدرب الشياطين الحمر “إيدين في لحظة حزينة، من منظور كرة القدم، لقد ترك مشاريع فائزة (لكن) ليس لديه إيقاع المنافسة “.

ولعب هازارد حوالي 60 دقيقة مع بلجيكا في آخر المباريات الدولية، وعاد مبكرًا للتركيز مع ريال مدريد بعد أن اختتم الشياطين الحمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بنجاح.

سيتطلع الآن إلى اقتحام خطط أنشيلوتي والارتقاء أخيرًا إلى مستوى التوقعات في ريال مدريد.