تشافي هيرنانديز يعتمد على عثمان ديمبيلي في برشلونة بهذه الشروط

قرر المدرب الجديد لنادي برشلونة “تشافي هيرنانديز“، منح الفرنسي عثمان ديمبيلي الفرصة الكاملة لاستعادة مستواه الفني و تحقيق النجاح في ملعب كامب نو، لكن ذلك مرهون بتوفر الفرنسي على بعض الشروط.

وتعرض ديمبيلي لإصابة خطيرة في وقت مبكر من بطولة أوروبا 2020، حيث تم استبعاده للأشهر الثلاثة الأولى أو نحو ذلك من الموسم الجديد، وبعد عودته قبل فترة التوقف الدولية، تعرض لانتكاسة أخرى بعد المشاركة لقرابة 20 دقيقة فقط امام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ديمبيلي أيضًا عقبة في تجديد عقده مع النادي الكتالوني، حيث لا تزال المحادثات مستمرة بين الطرفين.

وسينتهي عقد اللاعب الفرنسي الصيف المقبل وبرشلونة حريصون على إبقائه في النادي، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.

في غضون ذلك، ذكر تقرير صادر عن صحيفة الآس الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز يرى أن ديمبيلي يمثل “نموذجًا” مهمًا لمشروعه في كامب نو.

ومن المرجح أن يعتمد تشافي بشكل كبير على الأجنحة السريعة في أسلوب لعبه، ومن المؤكد أن ديمبيلي يناسب ذلك تماماً.

ستكون الأخبار بمثابة دفعة كبيرة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، لكن هناك شرطين يجب توفرهما من أجل الحصول على الفرصة الكاملة والاخيرة مع البلوجرانا.

أولاً، يجب أن يحافظ على لياقته البدنية، وهو أمر كافح من أجله خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أن تغيير الموظفين في القسم الطبي قد يساعد.

وثانيًا، وربما الأهم من ذلك، يجب أن يوقع الدولي الفرنسي عقدًا جديدًا مع النادي، ويلتزم بمستقبله مع برشلونة.

إذا لم يفعل، فمن المحتمل أن يتم بيعه في الميركاتو الشتوي 2022 مطلع يناير القادم، مع عدم استعداد برشلونة لخسارته مجانًا الصيف المقبل.