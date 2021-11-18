باريس سان جيرمان يستعيد راموس و يفقد نيمار في مباراة يوم السبت

لاعبي نادي باريس سان جيرمان

يمكن أن يظهر المدافع الاسباني سيرجيو راموس لأول مرة في تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراة يوم السبت المقبل امام نانت في الدوري الفرنسي، فيما يغيب نيمار جونيور عن المباراة.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن لياقة سيرجيو راموس تبدو في تحسن منذ عودته إلى التدريبات الأسبوع الماضي، ويعتقد من حوله أنه يمكن ضمه إلى تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت يوم السبت.

على الرغم من أن المدافع الإسباني يبدو أنه يقترب من ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان – بعد أن خرج منذ بداية الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق ومشاكل في غضروف الركبة – من المتوقع أن يغيب نيمار جونيور.

وعاد البرازيلي من التوقف الدولي هذا الأسبوع بإصابة في العضلة المقربة في الفخذ الأيسر، مع شكوك حول جاهزيته لمباراة منتصف الأسبوع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

كما عاد المدافع الفرنسي بريسنل كيمبيمبي و وسط الميدان الايطالي ماركو فيراتي إلى التدريبات بعد إصابات في الفخذ والورك على الترتيب.

وعلى الرغم أن تواجدهم في الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي هو أمر مشكوك فيه، فمن المتوقع أن يكون كلاهما لائقًا مرة أخرى لمواجهة فريق الدوري الإنجليزي الممتاز.

يوجد لاعبان في فريق باريس سان جيرمان حاليًا في غرفة العلاج – رافينيا ودراكسلر، حيث يغيب الألماني عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ، بينما عاد أندير هيريرا إلى التدريبات الكاملة يوم أمس.