الامارات | الاتحاد الدولي للكاراتيه يوافق على مقترحين إماراتيين لتطوير اللعبة عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للكاراتيه يوافق على مقترحين إماراتيين لتطوير اللعبة عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للكاراتيه في اجتماعها بمجمع حمدان الرياضي الذي يستضيف منافسات بطولة العالم الخامسة والعشرين على الاقتراحين اللذين تقدم بهما محمد عباس عضو اللجنة والمدير التنفيذي لاتحاد الامارات للكاراتيه، ويتعلق الأول بضرورة تواجد ممثلين عن كل القارات في عضوية اللجنة بدلا من اقتصاره على مناطق معينة، والثاني التنسيق بين اللجنة من جهة ولجنتي الحكام والرياضة من جهة اخرى لتحقيق نجاحات أكبر في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي.

ووافقت اللجنة على عدة توصيات أخرى منها مقترحان آخران: الاول للمهندس محمد الحسيني عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري عضو اللجنة حول تعديل نظام تحكيم الكاتا والآخر لممثل اوروبا بتعديل منظومة الكاتا. من جهة اخرى اكد الدكتور المصري مراد عاصم اول عربي في اللجنة من عام 92 الى 98 ان التفوق الاداري والفني كان وراء تواجد العرب بقوة في الاتحاد الدولي وكافة لجانه خاصة في السنوات العشر الاخيرة .

وقال ان هذا الامر كان محل اهتمام من قبل رئيس الاتحاد الإسباني انطونيو سبينوس حيث يشغل اربعة اقطاب عرب مناصب رفيعة وهم اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب الرئيس ورئيس الاتحادين الآسيوي والاماراتي والدكتور بشير الشريف من تونس نائب الرئيس ورئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط ومصباحي محمد الطاهر نائب الرئيس ورئيس الاتحاد الافريقي والدكتور ابراهيم القناص من السعودية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي وعلى مستوى اللجان الاماراتي محمد عباس عضو الفنية والمهندس محمد الحسيني من مصر في نفس اللجنة والزيتوني من المغرب عضو لجنة الحكام والدكتور علاء حلويش من مصر رئيس لجنة المراسم ومنصور سلطان من الكويت عضو لجنة الحكام.

وذكر أن إعداد اللوائح والقوانين كان مشتركا بين الفنية والحكام في البدايات ثم تغير في مراحل لاحقة وطالب باعتماد اعمار الناشئين والشباب تحت 21 سنة حسب تواريخ ميلادهم وليس من تاريخ بدء البطولات.

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