الامارات | مانشستر يفقد الأمل في تجديد عقد بوغبا.. واللاعب يقترب من الريال

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يفقد الأمل في تجديد عقد بوغبا.. واللاعب يقترب من الريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فقد الأمل في إمكانية الإبقاء على نجم خط وسطه الفرنسي الدولي بول بوغبا. وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر في نهاية الموسم الحالي دون وجود أي تقارب حقيقي بين اللاعب والنادي في سبيل تمديد التعاقد بينهما. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس فإن نادي ريال مدريد بات أقرب من أي وقت مضى من ضم بوجبا.

وأشارت "ماركا" إلى أن النادي الملكي كثف مفاوضاته مؤخرا مع بوجبا الذي يحظى ايضا باهتمام فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وكذلك برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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