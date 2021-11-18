السبت.. مؤتمر صحفي لمنتخب مصر للمبتورين للإعلان عن تفاصيل المشاركة في بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يعقد منتخب مصر لكرة القدم ذات الساق الواحدة، مؤتمرا صحفيا، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل (20 نوفمبر) في المركز الأوليمبي بالمعادل، للحديث عن تفاصيل المشاركة في بطولة أفريقيا والمؤهلة لكأس العالم في تركيا 2022.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر للمبتورين في بطولة أفريقيا التي ستقام في تنزانيا خلال الفترة بين 25 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وسيقام المؤتمر بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النائبة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

جدير بالذكر أن أسامة حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر أصحاب القدم الواحدة.