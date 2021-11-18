تقرير.. جلسة مصير بنشرقي اقتربت.. فما هي الاحتمالات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

لا يزال موقف الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك، غامضًا بين البقاء أو الرحيل، لكن بالتأكيد ما يريده جماهير القلعة البيضاء بقاء اللاعب الذي كتب النجاح في ميت عقبة بعد تجربة غير موفقة في الملاعب السعودية وتحديدًا مع الهلال.

اللجنة المؤقتة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حاولت في الشهور الماضية حسم التجديد لبنشرقي، لكن الدولي المغربي لديه شرط وحيد هو ما أدى إلى عدم التوصل لاتفاق حتى هذه اللحظة.

بنشرقي بحسب حسين لبيب طالب بوضع شرط جزائي يقدر بمليون دولار في الموسم الأول، إلا أن هذا الشرط قوبل بالرفض من إدارة الزمالك بل حسين لبيب خرج وأعلن بنفسه أن هذا الشرط لم ولن يوافق عليه خلال تواجده في المجلس.

والآن السؤال.. ما هي احتمالات مستقبل بنشرقي مع الزمالك؟

- جلسة المصير:

خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" خرج وأعلن عبر قناة النادي الرسمية، أن هناك جلسة منتظرة لحسم تجديد اللاعب.

وأوضح الغندور، أن هذه الجلسة ستكون الفرصة الأخيرة مع اللاعب، مشددًا أن في حال مماطلة بنشرقي سيكون هناك قرار مهم ومصيري حول مستقبله.

ومن المتوقع أن تكون هذه الجلسة عقب مباراة الإسماعيلي والمقرر لها غدًا الجمعة ضمن حسابات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري "we" المصري.

وتحاول إدارة الزمالك إقناع اللاعب بتعديل طلبه بشأن الشرط الجزائي من خلال زيادة قيمة الشرط لـ2 مليون دولار خاصة أن الاتفاق تم حول المقابل المادي ومدة العقد.

ورغم محاولات الزمالك إلا أن هناك اقتراح آخر يدور داخل أروقة البيت الأبيض وهو إمكانية بيع اللاعب في الانتقالات الشتوية للاستفادة من المقابل المادية في ظل أن عقد صاحب الـ27 عامًا سينتهي في الصيف المقبل.

- وقت للتفكير:

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، أوضح رأيه حول مستقبل بنشرقي مع النادي، قائلاً :"من الطبيعي أن يأخذ وقتًا للتفكير في تجديد تعاقده".

وأضاف كارتيرون عبر شاشة "المحور" :"أشرف بنشرقي لديه 27 عاماً ومن الطبيعي أن يأخذ وقتاً للتفكير في تجديد عقده، ولكن ليس لدي أي معلومات أخرى بشأن هذا الأمر، ولكن في النهاية اللاعب متواجد في الفريق".

- الوضع النهائي:

حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كشف عن تطورات مستقبل بنشرقي، قائلاً :"الجميع يعلم موقفنا من اللاعب".

وأضاف عبر تصريحات لإذاعة "أون سبورت" :"لم نستقر على وضع نهائي في هذا الملف، وقت اللجنة المتبقي بسيط جدًا".

تصريحات المندوه تدل أن كل الاحتمالات واردة مثل أعلن عنه الغندور، وهو في حال عدم التجديد فإن الباب متاح للخروج للاستفادة من المقابل المادي وعدم رحيل بنشرقي مجانًا مثلما حدث مع الدولي التونسي فرجاني ساسي.