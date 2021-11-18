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تقارير: يونايتد يفقد الأمل في تجديد عقد بوجبا واللاعب يقترب من الريال

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فقد الأمل في إمكانية الإبقاء على نجم خط وسطه الفرنسي الدولي بول بوجبا.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر في نهاية الموسم الحالي دون وجود أي تقارب حقيقي بين اللاعب والنادي في سبيل تمديد التعاقد بينهما.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الخميس فإن نادي بات أقرب من أي وقت مضى من ضم بوجبا.

وأشارت "ماركا" إلى أن النادي الملكي كثف مفاوضاته مؤخرا مع بوجبا الذي يحظى ايضا باهتمام فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وكذلك الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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