مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي كواليس جلسة موسيماني مع حسام حسن قبل مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل جلسة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع المهاجم حسام حسن، من أجل حصول اللاعب على فرصة للمشاركة في التشكيل الأساسي في مباريات الفريق بالدوري المصري الممتاز.

وتألق حسام حسن في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الأيام الماضية وأيضا في مباراة منية سمنود الودية التي أقيمت السبت الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أشاد بما يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة واجتهاده في التدريبات، كما وعده بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات بشكل أكبر إذا استمر على هذا النحو وحافظ علي ما وصل إليه من مستوي فني وبدني في الوقت الحالي".

وكشف المصدر: "موسيماني كان صريحا مع حسام حسن، بسبب ظروف المباريات الأخيرة هي التي فرضت عليه اللعب بطريقة وتشكيل معين لكن هذا لا يمنع أنه مقتنع تمامًا بإمكانيات حسام حسن، وسيمنحه فرصة للمشاركة في المباريات بشكل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدًا الجمعة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري "we" المصري.