خوسيه إنريكي يلتقي بمشجعي نادي ليفربول في سيتي سنتر مردف

خوسيه إنريكي في الامارات

التقى خوسيه إنريكي الظهير الأيسر السابق لنادي ليفربول، جمهور وعشاق الريدز في الإمارات بمناسبة افتتاح فريق ليفربول متجره الرسمي الواقع في سيتي سنتر مردف، وذك خلال حدث خاص نظمته شركة Seventy-8، الشريك التجاري الرسمي للنادي الإنجليزي.

والتقى اللاعب الإسباني جمهور ليفربول في المتجر فريق ليفربول الرسمي الجديد، حيث اجتمع المئات من عشاق الفريق لالتقاط الصور والتواقيع التذكارية.

وعلق لويس إنريكي خلال الحدث: “يتميز فريق ليفربول بشعبيته العالمية الهائلة وجمهوره الواسع الشغوف بأسلوب لعب الفريق، ويظهر هذا الأمر بوضوح في دبي ودولة الإمارات. وأنا سعيد جدًا بتواجدي مع عشاق النادي في المنطقة بمناسبة افتتاح المتجر الرسمي الجديد لنادي ليفربول والذي يساهم بكل تأكيد بتقريب الفريق من مشجعيه بشكل أكبر”.

وكان نادي ليفربول قد افتتح متجره الرسمي الأول في الدولة والواقع في دبي مول خلال شهر نوفمبر من عام 2019، ومنذ ذلك الحين افتتحت شركة Seventy-8 متجرًا رسميًا إضافيًا في مركز ابن بطوطة للتسوق، لينضم إليهما الآن المتجر الرسمي الأحدث للفريق في سيتي سنتر مردف.

وبدوره أضاف كرايج مكيلفي، الرئيس التنفيذي لشركة Seventy-8، الشريك التجاري الرسمي لنادي ليفربول: “فخورون بافتتاح المتجر الرسمي لنادي ليفربول مردف سيتي سينتر، وواثقون من أهمية هذه الخطوة في تعزيز حضور الفريق في المنطقة وتدعم مسيرة النجاح التي يتمتع بها على الساحة الكروية عن طريق الأنشطة التجارية، كما أنها تكمل مسيرتنا في تقريب النادي إلى مشجعيه في المنطقة”.

كما أضاف مايك كوكس، نائب الرئيس الأول للتسويق في نادي ليفربول: “يسعدنا الاحتفال بافتتاح متجر نادي ليفربول الرسمي الجديد في دبي، والدعم الذي يقدمه مشجعو النادي في دولة الإمارات لا يصدق، ولهذا فإننا ملتزمون بتقريب ناديهم المفضل من خلال متاجرنا”.