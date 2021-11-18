تقرير يكشف عن ثروة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني عن ثروة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن ليونيل ميسي الذي قضى كل مسيرته الكروية حتى صيف العام الحالي 2021 في كامب نو قبل الانتقال للعاصمة الفرنسية، تبلغ ثروته 600 مليون دولار أمريكي، وفقا للعين.

وبحسب التقرير فقد جمع ليونيل ميسي ثروته خلال فترة تمثيله لبرشلونة على مدار عقدين من الزمن.

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ميسي انتقل من روساريو الأرجنتينية لأكاديمية برشلونة عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004 ليتحول بعدها إلى أهم لاعب في تاريخ النادي وهدافه الأول.

عقد ميسي في 2017 مع برشلونة شهد منحه راتباً سنوياً بقيمة 168 مليون دولار، بالإضافة لحصوله حالياً على راتب يقارب 40 مليون دولار سنوياً.

وبخلاف ذلك تمكن ميسي من جني العديد من الأموال عبر عقود الرعاية مع كبرى الشركات، من بينها "أديداس"، والتي اعتمدته على سمعته كلاعب يراه الكثيرون الأفضل في التاريخ.

ويمتلك ميسي العديد من المنازل والقصور في أنحاء مختلفة في العالم، مثل قصره في ميامي بأمريكا وتبلغ قيمته 5 ملايين دولار، وأكثر من قصر في برشلونة تبلغ قيمتهم الإجمالية بين 8 إلى 9 ملايين دولار.

وكان ميسي تنازل طواعية عن 70% من راتبه في برشلونة عقب جائحة كورونا لمساعدة العاملين في النادي على عدم التأثر بالأزمة الاقتصادية بسبب فترات الإغلاق.

وبحسب الصحيفة فإن ميسي مع نيمار دا سيلفا يعدان الأعلى أجراً في باريس سان جيرمان بـ36 مليون يورو مقابل 25 مليون لكيليان مبابي و21 لسيرجيو راموس.