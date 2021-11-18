شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ضحايا .. 4 هدافين و19 ركلة جزاء .. تلخص 3 جولات فى الدورى المصرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الخميس، عجلة الدوري المصري إلى الدوران، بمواجهات قوية في افتتاح الجولة الرابعة من عمر الإيجيبشن ليج، وذلك بعد فترة توقف امتدت على مدار أسبوعين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشهدت الثلاث جولات التي أقيمت في الدوري العام حتى الآن، الكثير من المتعة والإثارة بحضور جماهيري لا يتجاوز 2000 مشجع لكل فريق في بداية مبشرة لعودة الروح إلى المدرجات، وجاءت أبرز إحصائيات الثلاث جولات كالتالى:

ـ الهداف: زيزو ـ معلول ـ مروان حمدي ـ جوب مابولولو " برصيد 3 أهداف لكل لاعب"

ـ متصدر الدوري: الأهلي برصيد 9 نقاط

ـ عدد ركلات الجزاء المحتسبة: 19 ركلة جزاء

ـ أقوى خط هجوم: الأهلي برصيد 10 أهداف

ـ أقوى خط دفاع: البنك الأهلي استقبل هدفاً واحداً

ـ فرق بلا نقاط: فاركو وإيسترن كومباني والإسماعيلي

ـ ضحايا المدربين: طلعت يوسف ـ علاء نوح ـ عبد الحميد بسيوني

ـ عدد الأهداف التي تم تسجيلها: 75 هدفاً

ـ حالات الطرد: 4 حالات

ـ أكثر الفرق تحقيقاً للتعادل: المصري تعادل في 3 مباريات

ـ أضعف خط دفاع: الاتحاد السكندري استقبل 9 أهداف

ـ أضعف خط هجوم: فاركو والإسماعيلي والطلائع برصيد هدف لكل فريق