شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كهربا يخطط للانقضاض على التشكيل الأساسى للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ما يثار من أزمات بين محمود كهربا نجم الأهلى ومدربه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى، إلا أن كهربا واصل الظهور بشكل قوى خلال المباريات التي يشارك فيها بعدما نجح أيضا في التسجيل في مرمى المرج ومنية سنمود، ليطالب البعض بضرورة مشاركته مع الفريق، ولو حتى على سبيل الاحتياطي.

واستقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على منح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فرصة أخيرة للتعبير عن قدراته وإثبات مدى أحقيته في حجز مكان أساسى بالتشكيلة الاساسية حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة ، ويرى موسيمانى ورفاقه بالجهاز المعاون أن كهربا مطالب بإستغلال الفرصة الأخيرة في الاهلى عن طريق الابتعاد عن الازمات التي طالت منه كثيراً وعطلت مسيرته مع القلعة الحمراء والتركيز في الملعب لاسيما بعد تألقه في الودية التي خاضها الفريق استعداداً لعودة الدورى مع منية سمنود وتسجيله هدفاً استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة للمسابقة.

وينوى موسيمانى منح كهربا فرصة في المباريات المقبلة مع الاهلى للحكم على قدرته على إستغلالها من عدمه قبل إتخاذ قرار نهائي يتعلق بمصيره مع القلعة الحمراء في يناير المقبل سواء بالموافقة على إعارته أو بيعه أو حتى الإبقاء عليه حال نجاحه في تقديم أوراق اعتماد لاعباً أساسياً بتشكيلة الأحمر .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب كهربا فى الصور التالية :