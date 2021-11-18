شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى بعد استئناف المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، حيث تستأنف المسابقة اليوم بعد توقفها بسبب معسكر منتخب مصر ومباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

فاركو × مصر المقاصة هشام الفلال حكما للساحة ويعاونه كل من رمضان هنداوى مساعد أول وممدوح مصطفى مساعد ثانى وصبرى إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو وعاطف حسين حكم فيديو مساعد.

إيسترن كومبانى × فيوتشر محمد الحنفى حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول وأحمد بكر مساعد ثانى وعمرو عايد حكما رابعا ومحمد الصباحى حكم فيديو وهشام الدسوقي حكم فيديو مساعد.

سيراميكا × البنك الأهلى عبد العزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كل من إبراهيم السودانى مساعد أول وصالح محمد مساعد ثاني ومحمود رشدى حكما رابعا وإبراهيم نور الدين حكم فيديو ومحمد محمود لطفي حكم فيديو مساعد.