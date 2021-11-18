شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى بعد استئناف المسابقة والان مع تفاصيل الخبر
فاركو × مصر المقاصة
هشام الفلال حكما للساحة ويعاونه كل من رمضان هنداوى مساعد أول وممدوح مصطفى مساعد ثانى وصبرى إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو وعاطف حسين حكم فيديو مساعد.
إيسترن كومبانى × فيوتشر
محمد الحنفى حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول وأحمد بكر مساعد ثانى وعمرو عايد حكما رابعا ومحمد الصباحى حكم فيديو وهشام الدسوقي حكم فيديو مساعد.
سيراميكا × البنك الأهلى
عبد العزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كل من إبراهيم السودانى مساعد أول وصالح محمد مساعد ثاني ومحمود رشدى حكما رابعا وإبراهيم نور الدين حكم فيديو ومحمد محمود لطفي حكم فيديو مساعد.
الاتحاد × الجونة
ناد قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وسيد حسن مساعد ثاني وعمرو رمضان حكما رابعا ومصطفي عثمان حكم فيديو وعمرو الشناوي حكم فيديو مساعد.